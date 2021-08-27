В Первоуральске началась проверка после возгорания автобуса

Прокуратура Первоуральска проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства при перевозке пассажиров после возгорания пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве региона, 26 августа 2021 года, около 12:45 мин по улице 3 Интернационала, 165 во время движения загорелся моторный отсек пассажирского автобуса "Хендай". В результате возгорания транспортное средство выгорело полностью.

Автобус выполнял рейсы по маршруту № 9. На момент возгорания пассажиров в салоне не было. В результат в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, 12 августа в Воронеже произошел взрыв автобуса. Двое человек погибли, еще 19 пострадали.