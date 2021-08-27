Грызлов: Украина заблокировала проведение контактной группы по Донбассу

Постпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев заблокировал проведение очного заседания по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По его словам, к нему были готовы ДНР и ЛНР, а также ОБСЕ. Мероприятие должно было состояться в Минске. Так же, как отмечает Грызлов, Украинские власти отказались обсуждать проект регламента контактной группы.

Кроме того, постпред обвинил Киев в том, что он продолжает игнорировать меры по соблюдению режима прекращения огня, сообщает "Интерфакс".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы. В частности, в желаемом режиме не происходят встречи Трехсторонней контактной группы, не заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на контактной линии.