27 Августа 2021
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грызлов борис вячеславович председатель государственной думы рф (2007) | Фото: Накануне.ru

Грызлов: Украина заблокировала проведение контактной группы по Донбассу

Постпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев заблокировал проведение очного заседания по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По его словам, к нему были готовы ДНР и ЛНР, а также ОБСЕ. Мероприятие должно было состояться в Минске. Так же, как отмечает Грызлов, Украинские власти отказались обсуждать проект регламента контактной группы.

Кроме того, постпред обвинил Киев в том, что он продолжает игнорировать меры по соблюдению режима прекращения огня, сообщает "Интерфакс".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы. В частности, в желаемом режиме не происходят встречи Трехсторонней контактной группы, не заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на контактной линии.

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Теги: Грызлов, Украина, Донбасс



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