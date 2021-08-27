Россия запустит собственный космопорт

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" работает над запуском первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта.

Как следует из передач корпорации на YouTube-канале, разработка называется "Российская орбитальная служебная станция" (РОСС).

Она будет представлять собой станцию-"облако", вокруг ядра которой будут находиться автономные модули, периодически приближающиеся к станции для ее обслуживания.

Отмечается, что на станции не будет постоянного экипажа. РОСС станет космическим портом для малых космических аппаратов. Космонавты будут летать на служебную станцию вахтовым методом.

Срок ее эксплуатации РОСС не будет ограничен за счет заменяемых модулей.

Тем временем, российские инженеры начнут создание эскизного проекта новой национальной орбитальной станции уже в 2021 году, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РКК "Энергия" создаст первый модуль для новой станции в 2025 году.

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