Мутко: разрабатываются "зеленые" кредиты для застройщиков

В России застройщики в будущем смогут получать кредиты на льготных условиях при ведении проектов по экологическим стандартам.

Об этом сообщил глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко, который до 30 августа намерен создать рабочую группу для разработки таких стандартов. Он считает, что "при выдаче проектного финансирования стоит поощрять их соблюдение".

Как отметил глава финансового института развития в жилищной сфере РФ, во многих странах внедряют "зеленые" стандарты в разных сферах экономики, сообщает РИА "Новости".

Ранее Мутко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о росте цен на жильё в стране.

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