27 Августа 2021
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Политика Крым
Сергей Аксенов (2017) | Фото: 1-krym.ru

Аксенов предложил пересчитать все дорожные ямы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил определить чиновников, ответственных за регулярный подсчет ям на полуострове.

Он решил обязать руководителей местных администраций обеспечивать их оперативный ремонт. Аксенов заявил, что на днях он лично проехал на машине по Симферополю вместе с главой администрации города Валентином Демидовым, чтобы показать ему все глубокие ямы на дорогах.

По словам главы Крыма, мэры и главы районов республики должны каждую неделю лично инспектировать дороги, а обнаруженную яму должны сразу заделывать, сообщает "Коммерсант".

В 2020 году президент России Владимир Путин за рулем "Ауруса" прокатился по трассе "Таврида" и попросил сделать съезды к морю.

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Теги: Крым, Аксенов, дороги



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