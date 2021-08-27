Собянин предложил штрафовать автомобилистов за нарушение тишины

Московский мэр Сергей Собянин внесет в городскую думу проект закона об установлении ответственности за нарушение тишины автовладельцами.

Речь идет за езду без глушителей или еде с громкой музыкой. Как следует из блока главы города, штраф будет привязан к мощности транспорта. Предлагается наказывать нарушителей тишины как минимум на 5 тыс. руб. против 500 руб.

Собянин считает существующие федеральные штрафы "совсем никакими", назвав отдельных автомобилистов "отмороженными".

Также предлагается эвакуировать транспорт нарушителей на штрафстоянку и «там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется». Также мэр намерен направить в Госдуму предложение об усилении ответственности "за подобные нарушения".