Взрыв в воинской части в Казахстане: 30 пострадавших

На территории воинской части у казахстанского города Тараз произошел взрыв.

Среди пострадавших 30 военнослужащих и сотрудников регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, в связи с инцидентом объявлена эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов, приостановлено железнодорожное сообщение, написал глава государства в своем Twitter.

Также стало известно об инициировании уголовного дела. На месте взрыва работает оперативный штаб. У одного из складов бушует пожар.

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