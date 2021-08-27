СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле

"Исламское государство"* (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта в столице Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Два взрыва прогремели 26 августа у воздушной гавани Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе — британцы и американцы.

Первый взрыв устроил террорист-смертник, во время второго взрыва взорвался заминированный автомобиль. Также произошел третий взрыв.

Число жертв прошлых двух взрывов увеличилось как минимум до 60 местных жителей и 10 военных.