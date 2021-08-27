Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира.

Матч 1/4 финала против сборной Испании завершился со счётом 4:2. В составе сборной России голы забили Андрей Котенев (7-я минута), Борис Никоноров (15), Алексей Макаров (16) и Артур Папоротный (36), у Испании отличились Эдуард (21) и Антонио (23).

В 1/2 финала российская команда встретится со сборной Швейцарии. Во втором полуфинале сыграют Япония и Сенегал. Матчи пройдут 28 августа.