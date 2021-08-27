"Зенит" узнал своих соперников в Лиге чемпионов

Единственный представитель российского чемпионата встретится в группе H с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальме".

Российский футбольных клуб "Зенит" узнал своих соперников по групповому этапу в Лиге чемпионов UEFA.

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