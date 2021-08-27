27 Августа 2021
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Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Зенит" узнал своих соперников в Лиге чемпионов

Российский футбольных клуб "Зенит" узнал своих соперников по групповому этапу в Лиге чемпионов UEFA.

Единственный представитель российского чемпионата встретится в группе H с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальме".

Первые матчи группового этапа пройдут 14 и 15 сентября.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Зенит, группа, Челси, Ювентус, Мальме



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