"Зенит" узнал своих соперников в Лиге чемпионов
Российский футбольных клуб "Зенит" узнал своих соперников по групповому этапу в Лиге чемпионов UEFA.
Единственный представитель российского чемпионата встретится в группе H с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальме".
Первые матчи группового этапа пройдут 14 и 15 сентября.
All set for the 2021/22 season! 🤩— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd