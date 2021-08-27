27 Августа 2021
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Образование Краснодарский край
детское питание, школьное питание, столовая, обед, еда (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На организацию горячего питания школьников на Кубани в 2021 году выделено 3,6 млрд рублей

3,6 млрд рублей в Краснодарском крае будет израсходовано на организацию горячего питания в школах в 2021 году, передает корреспондент Накануне.RU. 2,6 млрд рублей из федерального бюджета, 1 млрд – из бюджета Кубани. При этом каждый муниципалитет региона подходит индивидуально к вопросу дополнительного финансирования программы.

Накануне в ходе рабочего визита в краснодарскую гимназию №3 вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что основная часть продукции закупается у местных производителей.

Вместе с родителями и педагогами вице-губернатор проверила организацию и качество горячего питания для младших классов. Анна Минькова сообщила, что с 1 сентября в Краснодарском крае им будут обеспечены 307 тысяч детей.

детское питание, школьное питание, столовая, обед, еда(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Нам необходимо достичь главного – сформировать грамотное пищевое поведение у наших детей. Питание должно быть безопасным и качественным. Школьники должны получать полноценный набор продуктов и микроэлементов. В прошлом году данный проект мы реализовали весьма успешно", – рассказала Анна Минькова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, ежегодно в регионе растет количество школьников. Вокруг проекта по горячему питанию в младших классах создается все больше общественных организаций. Родители имеют возможность ознакомиться с меню на школьных сайтах или прийти в школу и отдельно от детей попробовать те блюда, которые предлагают в учебном заведении.

При этом, на Кубани стараются обеспечивать производство школьного питания из местных продуктов.

"Губернатор ставил перед нами задачу, чтоб все продукты были местными. Что касается овощей и фруктов, мы их закупаем у кубанских фермеров и производителей. Но есть ряд трудностей, которые связаны с особенностями региона. Например, рыба. Морской рыбы в крае нет в достаточном объеме. Мы ее приобретаем в других субъектах", – пояснила вице-губернатор Анна Минькова.

Согласно исполнению поручения Президента РФ, с 1 сентября ученики начальных классов всех государственных школ Кубани обеспечены бесплатным горячим питанием.

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Теги: школьное питание, вениамин кондратьев, местные продукты, горячее питание, школа



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