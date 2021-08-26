ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за навязывание гостиницам цен на номера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере1,3 млрд руб., сообщили Накануне.RU в ведомстве. Причиной послужило злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

Напомним, что ранее ФАС нашла нарушения в работе Booking.com и возбудила дело в отношении агрегатора. Так портал злоупотребил доминирующим положением на рынке агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров – обязывал предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

Из паритета следует, что отельеры не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. То есть речь идет о навязывании невыгодных условий договоров и ограничению конкуренции.

В свою очередь в пресс-службе агрегатора сообщили, что разочарованы решением ФАС и собираются его обжаловать, передает РИА Новости. Там также подчеркнули, что доля Booking.com на туристическом рынке составляет лишь 13%.