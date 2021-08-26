26 Августа 2021
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Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н"

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало пятую вакцину от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона-Н", говорится в государственном реестре лекарственных средств. Препарат является двухкомпонентным и должен вводиться в организм человека повторно через 14 дней.

Вакцина является модернизированной версией другого препарата "ЭпиВаКорона", однако в отличие от своего аналога, в нем два пептида объединены в один для удобства синтеза и простоты масштабирования. Ее производством займутся предприятия АО "Вектор-БиАльгам", ООО "Герофарм" и центр "Вектор".

Специалисты предупреждают, что в случае аутоиммунных заболеваний и злокачественных новообразований, вакцина может представлять риск для пациента. Помимо этого противопоказаниями также служат гиперчувствительность к ее компонентам, аллергические реакции, острые инфекционные и не инфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, а также первичный иммунодефицит, злокачественные новообразования и заболевания крови, беременность и период грудного вскармливания.

Более того, строго запрещается вводить второй компонент вакцины при проявлении аллергии после первой прививки. В качестве аллергической реакции редко возможно возникновение отека Квинке.

Напомним, что помимо "ЭпиВакКорона-Н", зарегистрированным товарным знаком которого является "AURORA-CoV", в России также зарегистрированы вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

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Теги: Минздрав, вакцина, коронавирус, "ЭпиВакКорона-Н"



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