26 Августа 2021
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Общество Москва
виктор батурин (2011) | Фото:radiovesti.ru

Суд оставил бизнесмена Батурина под стражей до 1 декабря

Бывший вице-президент компании "Интеко", бизнесмен и старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин, останется под стражей до 1 декабря текущего года. Такое решение принял Басманный суд Москвы, рассматривающий дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. До этого, 2 июля, суд арестовал бизнесмена на два месяца.

Напомним, что в 2016 году Батурин вышел из калмыцкой колонии, где отбывал наказание по обвинению в махинации с векселями "Интеко". Шурину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова смягчили наказание. В 2013 году, напомним, суд приговорил его к семи годам заключения.

Следствие доказало хищение 250 тыс. евро, всего же брат супруги Лужкова Елены Батуриной пытался получить от "Интеко" по поддельным векселям 9 млрд руб. В 2011 году Батурин был приговорен к условному сроку за мошенничество при продаже недвижимости.

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Теги: Батурин, мошенничество, арест



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