ИА REGNUM обратился в Генпрокуратуру и СК РФ из-за возможного разжигания ненависти к русским в школьных учебниках Ямала

В школьных учебниках Ямала для 5-7 классов можно усмотреть лингвистические признаки возбуждения расовой и национальной розни к русским. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM, который и решил обратить на данные факты внимание Генерального прокурора РФ Краснова и председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина.

Согласно информации редакции, учебник "Мифология, фольклор и литература Ямала" был издан в 2001 году в издательстве Института проблем освоения Севера СО РАН по заказу Департамента образования администрации ЯНАО и окружного института усовершенствования учителей ЯНАО. В нем русских называют "пришлым народом", в то время как ненцев - "коренным народом".

о противоправных действиях, ибо предполагает, что выявлены нарушения положения ч. 2, ст. 29 Конституции РФ, а также усматриваются признаки преступления, предусмотренные п. «в», ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ. Учебник находится на сайте Национальной библиотеке в свободном доступе.

"В целом содержательно-смысловая направленность текста — информирование авторами читателей о своём негативном отношении через разделение двух национальностей на "пришлый" народ и "коренной". Данная речевая цель авторов была реализована при помощи различных языковых средств, в том числе эмоционально-экспрессивных приёмов, в основе которых лежит приём выделения шрифтом народов на "коренные" и "пришлые", - сообщает редакция.

Таким образом в Генпрокуратуру и СК РФ были направлены официальные заявления о вероятном факте разжигания межнациональной розни в общеобразовательных учреждениях.