В аэропорту Кабула прогремело два взрыва. Есть пострадавшие

Сегодня в кабульском аэропорту прогремело два взрыва, в результате которых пострадало свыше 100 человек и погибло более 40. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Афганском Минздраве.

В свою очередь глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла в своем Twitter обозначил взрывы как теракты, осудив террористические акты и принеся соболезнования семьям жертв.

В социальных сетях отписалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она рассказала, что на момент теракта в аэропорту Кабула не было российских граждан.

Напомним, что министр обороны Великобритании Джеймс Хеппи сегодня со ссылкой на разведданные заявил, что в течение ближайших часов в аэропорту Кабула может произойти террористическая атака. По данным британской стороны, ее могут провести боевики ИГ* (*террористическая организация, запрещена в РФ).