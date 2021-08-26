Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить уральского "следователя на золотом Лексусе"

26 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: twitter.com/tjournal

Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить уральского "следователя на золотом Лексусе"

В отношении заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Екатеринбург Артёма Халилова, более известного как "следователя на золотом Лексусе" будет проведена проверка по факту конфликта на городской заправке в 2019 году. Такое распоряжение центральному аппарату СКР поручил председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин.

Напомним, в тот день на заправке екатеринбуржец Антон Истомин ожидал своей очереди на подкачку колес, однако прямо перед ним появился золотой Лексус, из которого вышел Халилов и заявил, что не собирается стоять в очереди. Завязался конфликт, в ходе которого, по словам Истомина, следователь угрожал автолюбителю тюрьмой и всячески демонстрировал свою власть как правоохранителя. В руках водителя на тот момент находился складной нож, который последний не раскрыл, а держал в качестве утяжелителя на случай драки. Однако именно из-за оружия на мужчину в СКР возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".

Позже в суде Истомина оправдали, заключив, что конфликт начал именно Халилов, однако последний с данным решением не согласился и решил его обжаловать в седьмом кассационном суде – безуспешно. Несмотря на это, по словам стороны защиты, Халилова никак не наказали. Напротив: за два года расследования и судебных разбирательств, следователя повысили до майора юстиции.

"Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области М.В.Богинскому поручено доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) по факту конфликта на автозаправочной станции в городе Екатеринбурге между местным жителем и сотрудником СУ СК России по Свердловской области", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Вчера стало известно, что реальный пострадавший в этой истории Истомин обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить Халилова из органов в связи с его некомпетентностью и злоупотреблением полномочий. Сегодня же на пресс-конференции адвокаты Истомина сообщили, что обратятся с аналогичной просьбой на прямую линию к главе региона Евгению Куйвашеву. Также они рассказали, как велось расследование уголовного дела, которое, порой, доходило до абсурда.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Халилов, Истомин, золотой лексус, следователь, Путин, Бастрыкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети