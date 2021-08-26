Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить уральского "следователя на золотом Лексусе"

В отношении заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Екатеринбург Артёма Халилова, более известного как "следователя на золотом Лексусе" будет проведена проверка по факту конфликта на городской заправке в 2019 году. Такое распоряжение центральному аппарату СКР поручил председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин.

Напомним, в тот день на заправке екатеринбуржец Антон Истомин ожидал своей очереди на подкачку колес, однако прямо перед ним появился золотой Лексус, из которого вышел Халилов и заявил, что не собирается стоять в очереди. Завязался конфликт, в ходе которого, по словам Истомина, следователь угрожал автолюбителю тюрьмой и всячески демонстрировал свою власть как правоохранителя. В руках водителя на тот момент находился складной нож, который последний не раскрыл, а держал в качестве утяжелителя на случай драки. Однако именно из-за оружия на мужчину в СКР возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".

Позже в суде Истомина оправдали, заключив, что конфликт начал именно Халилов, однако последний с данным решением не согласился и решил его обжаловать в седьмом кассационном суде – безуспешно. Несмотря на это, по словам стороны защиты, Халилова никак не наказали. Напротив: за два года расследования и судебных разбирательств, следователя повысили до майора юстиции.

"Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области М.В.Богинскому поручено доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) по факту конфликта на автозаправочной станции в городе Екатеринбурге между местным жителем и сотрудником СУ СК России по Свердловской области", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Вчера стало известно, что реальный пострадавший в этой истории Истомин обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить Халилова из органов в связи с его некомпетентностью и злоупотреблением полномочий. Сегодня же на пресс-конференции адвокаты Истомина сообщили, что обратятся с аналогичной просьбой на прямую линию к главе региона Евгению Куйвашеву. Также они рассказали, как велось расследование уголовного дела, которое, порой, доходило до абсурда.