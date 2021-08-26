26 Августа 2021
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Больница в Юрюзани (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье медицина на пределе возможностей: резервов для "ковидных" коек почти нет

В Пермском крае почти нет резервов под новые койки для больных с коронавирусом. Об этом сегодня сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в заксобрании края, передает корреспондент Накануне.RU.

Перепрофилировано 6 тыс. коек для нужд больных с COVID-19. Медицина и врачи - на пределе своих возможностей. При этом растет смертность. 

Губернатор попросил отнестись с пониманием к возможному введению в регионе дистанционного обучения. Пока ожидается, что школы будут работать в очном формате. Но в случае ухудшения эпидобстановки учеников все же могут перевести на дистант.

 

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Теги: медицина, коронавирус, койки, дистант



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