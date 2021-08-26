В Прикамье медицина на пределе возможностей: резервов для "ковидных" коек почти нет

В Пермском крае почти нет резервов под новые койки для больных с коронавирусом. Об этом сегодня сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в заксобрании края, передает корреспондент Накануне.RU.

Перепрофилировано 6 тыс. коек для нужд больных с COVID-19. Медицина и врачи - на пределе своих возможностей. При этом растет смертность.

Губернатор попросил отнестись с пониманием к возможному введению в регионе дистанционного обучения. Пока ожидается, что школы будут работать в очном формате. Но в случае ухудшения эпидобстановки учеников все же могут перевести на дистант.