26 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
куриный помет, экология, свалка (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

На Южном Урале птицефабрику "Равис" оштрафовали на 200 тысяч рублей за куриный помет на сельхозземлях

В Челябинской области "Равис — птицефабрика Сосновская" оштрафовано на 200 тысяч рублей за размещение куриного помета на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в июне было установлено, что на части земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 74,9 га в 2 км от поселка Рощино размещены остатки сухих и жидких отходов органического происхождения, имеющих характерный запах куриного помета. К месту захламления ведут следы грузовой техники.

Собственником участка является птицефабрика "Равис".

Предприятие привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.

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Теги: Равис, куриный помет, штраф,



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