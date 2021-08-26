На Южном Урале птицефабрику "Равис" оштрафовали на 200 тысяч рублей за куриный помет на сельхозземлях

В Челябинской области "Равис — птицефабрика Сосновская" оштрафовано на 200 тысяч рублей за размещение куриного помета на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в июне было установлено, что на части земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 74,9 га в 2 км от поселка Рощино размещены остатки сухих и жидких отходов органического происхождения, имеющих характерный запах куриного помета. К месту захламления ведут следы грузовой техники.

Собственником участка является птицефабрика "Равис".

Предприятие привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.