"Уралвагонзавод" представил свою новую разработку - крытый вагон с раздвижными дверями

"Уралвагонзавод" впервые представил свою новую разработку в линейке подвижного состава - увеличенный крытый вагон с раздвижными дверями. Техника, выставленная на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 PRO//Движение.Экспо, отличается от своих аналогов увеличенным полезным объемом кузова, который вмещает на три европаллеты больше, чем типовой крытый вагон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, ранее УВЗ уже выпускал крытые вагоны - с 1938 по 1954 года. За это время всего было изготовлено 48 тыс. 630 единиц техники. Сейчас же на предприятии идет изготовление аналогичного типа подвижного состава: весоповерочный вагон ВПВ-135К и рефрижераторный вагон 16-5213.

В свою очередь новый вагон модели 11-5225-01, разработанный инженерами-конструкторами Уральского КБ вагоностроения, более вместительный - 177 куб.м., а его грузоподъемность составляет 68 т. По сравнению с другими, дверной проем нового вагона также был увеличен, что значительно облегчит работу при погрузке тарных и штучных грузов при помощи погрузчиков.

"Сегодня Уралвагонзавод выпускает самый широкий спектр подвижного состава в России: от шести- и четырехосных магистральных думпкаров и весоповерочных вагонов до контрейлерных платформ, вагонов-хопперов и цистерн различного назначения. Можно с уверенностью сказать, что ни одно другое предприятие не имеет такой большой номенклатуры по осности подвижного состава и таких производственных возможностей. Освоение производства крытых вагонов еще больше расширит компетенции предприятия", - отмечает заместитель генерального директора по гражданской продукции Концерна "Уралвагонзавод" Борис Мягков.

Эксперты уверены, что улучшенные параметры вагона позволят занять крытым вагонам уральского предприятия свою нишу на рынке грузоперевозок тарных, штучных, насыпных и других грузов, требующих предохранения от атмосферных осадков.