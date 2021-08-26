"Уралвагонзавод" представил свою новую разработку - крытый вагон с раздвижными дверями

26 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Свердловская область
Крытый вагон модели 11-5225-01 производства Уралвагонзавод (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

"Уралвагонзавод" представил свою новую разработку - крытый вагон с раздвижными дверями

"Уралвагонзавод" впервые представил свою новую разработку в линейке подвижного состава - увеличенный крытый вагон с раздвижными дверями. Техника, выставленная на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 PRO//Движение.Экспо, отличается от своих аналогов увеличенным полезным объемом кузова, который вмещает на три европаллеты больше, чем типовой крытый вагон.

Крытый вагон модели 11-5225-01 производства Уралвагонзавод(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, ранее УВЗ уже выпускал крытые вагоны - с 1938 по 1954 года. За это время всего было изготовлено 48 тыс. 630 единиц техники. Сейчас же на предприятии идет изготовление аналогичного типа подвижного состава: весоповерочный вагон ВПВ-135К и рефрижераторный вагон 16-5213.

В свою очередь новый вагон модели 11-5225-01, разработанный инженерами-конструкторами Уральского КБ вагоностроения, более вместительный - 177 куб.м., а его грузоподъемность составляет 68 т. По сравнению с другими, дверной проем нового вагона также был увеличен, что значительно облегчит работу при погрузке тарных и штучных грузов при помощи погрузчиков.

Крытый вагон модели 11-5225-01 производства Уралвагонзавод(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Сегодня Уралвагонзавод выпускает самый широкий спектр подвижного состава в России: от шести- и четырехосных магистральных думпкаров и весоповерочных вагонов до контрейлерных платформ, вагонов-хопперов и цистерн различного назначения. Можно с уверенностью сказать, что ни одно другое предприятие не имеет такой большой номенклатуры по осности подвижного состава и таких производственных возможностей. Освоение производства крытых вагонов еще больше расширит компетенции предприятия", - отмечает заместитель генерального директора по гражданской продукции Концерна "Уралвагонзавод" Борис Мягков.

Эксперты уверены, что улучшенные параметры вагона позволят занять крытым вагонам уральского предприятия свою нишу на рынке грузоперевозок тарных, штучных, насыпных и других грузов, требующих предохранения от атмосферных осадков.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: крытый вагон, Уралвагонзавод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети