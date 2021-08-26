26 Августа 2021
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Происшествия
Дербент, потоп, сель (2012) | Фото: ntv.ru

В Дагестане нашли второго погибшего в результате непогоды

В Дагестане спасатели нашли второго погибшего в результате ливня и последующего схода селя.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, в районе села Майданское в начале Ирганайского водохранилища было обнаружено тело жителя села Куппа Левашинского района.

Ранее было обнаружено тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга. Всего ищут пятерых человек. Двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали в Гунибском районе из-за поднятия уровня реки в Карадахской теснине.

В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля, в которых находились трое россиян. Один из автомобилей нашли, но водителя в нем не обнаружили.

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Теги: дагестан, ливни, сель, туристы



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