26 Августа 2021
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Николай Малых (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод простился с экс-главой предприятия Николаем Малых

Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле простился с экс-главой предприятия Николаем Малых. Как сообщает пресс-служба УВЗ, отдать дань уважения легендарному генеральному директору одного из крупнейших машиностроительных комплексов страны пришло большое количество людей.

Пришедшие искренне сожалели об утрате и выражали глубокую благодарность Николаю Александровичу, возглавившему в 1997 году предприятие и проведшему Уралвагонзавод через сложнейший период кризиса в российской экономике. Малых не только сделал Уралвагонзавод флагманом промышленности новой России, но также и внёс огромный вклад в развитие Нижнего Тагила, Уральского региона и всей машиностроительной отрасли страны.

Среди тех, кто пришёл проститься с выдающимся человеком, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов, заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарёв, директор Федеральной службы по оборонному заказу в 2006-2009 годах генерал-полковник Сергей Маев, а также заводчане и руководители предприятия, ветераны УВЗ, жители Нижнего Тагила и иных городов. Накануне также соболезнования выразили сотрудники и партнёры Николая Малых.

"Ушёл из жизни наш товарищ, мой друг. Представить себе сегодня жизнь без друга, наставника, человека, который отдал всю жизнь заводу, очень сложно. В прошлом году мы отмечали 100-летие танкостроения. Без Николая Александровича не было бы ни этого праздника, ни мощного российского танкостроения. Как, наверное, не было бы и 85-летия Уралвагонзавода. Я это говорю искренне и понимаю, о чём говорю. Он сделал много, и это останется на века. Корпорация, о которой знает весь мир, создана под его началом. Все предприятия, которые сегодня в неё входят и успешно работают, - его большая заслуга. Прекрасный музей с уникальной историей… Было бесконечно много побед. Побед, которые ассоциируются с городом, областью, страной. И за рубежом знают имя этого великого человека", - отметил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Николай Малых(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Напомним, что Николай Малых скончался 23 августа в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

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Теги: Уралвагонзавод, Николай Малых, прощание



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