26 Августа 2021
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Михаил Асташов с золотой медалью Паралимпийских игр в Токио (2021) | Фото: Reuters / Thomas Peter

"Вам не было равных": Путин поздравил велогонщика из Екатеринбурга с "золотом" Паралимпиады

Владимир Путин поздравил велогонщика из Екатеринбурга Михаила Асташова с победой на Паралимпийских играх в Токио.
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Напомним, Асташов выиграл индивидуальную гонку на 3 тысячи метров в велоспорте на треке. Его золотая медаль стала четвертой для сборной России на турнире в Японии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, президент направил Михаилу поздравительную телеграмму. Путин признал, что в гонке преследования Асташову не было равных.

"Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль - Ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец!", - отметил глава государства.

Также Владимир Путин пожелал спортсмену из Екатеринбурга успехов в спорте и в жизни.

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Теги: Путин, Асташов, поздравление



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Ранее 26.08.2021 12:03 Мск Екатеринбургский велогонщик выиграл "золото" Паралимпийских игр в Токио


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