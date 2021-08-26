"Вам не было равных": Путин поздравил велогонщика из Екатеринбурга с "золотом" Паралимпиады

Владимир Путин поздравил велогонщика из Екатеринбурга Михаила Асташова с победой на Паралимпийских играх в Токио.

Напомним, Асташов выиграл индивидуальную гонку на 3 тысячи метров в велоспорте на треке. Его золотая медаль стала четвертой для сборной России на турнире в Японии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, президент направил Михаилу поздравительную телеграмму. Путин признал, что в гонке преследования Асташову не было равных.

"Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль - Ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец!", - отметил глава государства.

Также Владимир Путин пожелал спортсмену из Екатеринбурга успехов в спорте и в жизни.