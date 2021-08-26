В Челябинской области нарушитель сбил инспектора ООПТ

В Челябинской области нарушитель природоохранного законодательства совершил наезд на инспектора ОГУ "Особо охраняемые природные территории", пытаясь скрыться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства экологии региона.

Инцидент произошел вечером 25 августа. На озере Большой Бугодак инспектор зафиксировал движение транспортного средства в водоохранной зоне, что запрещено. Он попросил водителя заглушить автомобиль и выйти, что составить административный протокол. Мужчина отказался и попытался скрыться на автомобиле, совершив резкий маневр и наезд на инспектора.

Инспектор получил ушибы и сообщил о происшествии в полицию. Нарушителя задержали в этот же день. В отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.