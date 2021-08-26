26 Августа 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

"Ноябрьскнефтегаз" за три года заменит 1350 км трубопроводов

Выполнение принятой в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе" программы по повышению надежности инфраструктуры позволит предприятию значительно снизить экологические риски. Об этом генеральный директор "Газпромнефть-ННГ" Алексей Огородов рассказал губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время рабочей встречи в Ноябрьске.

Как сообщили Накануне.RU в компании, за три года (2022–2024) "Ноябрьскнефтегаз" планирует заменить 1350 км трубопроводов. Это предусмотрено стратегией целостности, которая разработана на основе лучших международных практик и современных цифровых инструментов. В 2021 году на различные экологические программы, включая лесовосстановление и восполнение водных биоресурсов, предприятие потратит 5,4 млрд рублей.

Рассказывая губернатору о производственных планах и перспективах, Алексей Огородов отметил, что в ближайшие годы ожидается увеличение объемов добычи и количества вводимых в эксплуатацию скважин. "Предприятие является одним из драйверов экономики Ямала. Наши производственные планы на ближайшие годы позволят обеспечить занятость населения, инвестиционную привлекательность региона и высокий уровень жизни", – сказал он. 

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что профессионализм ноябрьских нефтяников позволяет им решать нестандартные задачи, в том числе по разработке оторочек газовых месторождений. "Подобных проектов в ближайшие годы будет все больше. А это загрузка предприятия, от которой в том числе зависит развитие наших южных городов", – резюмировал губернатор. 

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Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, экологические риски



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