26 Августа 2021
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Талибы захватывают солдат и технику (2021) | Фото: blahnews.ru

В аэропорту Кабула при взлете обстреляли самолет ВВС Италии - СМИ

Неизвестные обстреляли самолет ВВС Италии во время взлета из аэропорта Кабула, где контингент из этой страны участвует в эвакуационной операции. По данным Wall Street Journal, пострадавших в результате инцидента нет.

Министр обороны Великобритании Джеймс Хеппи сегодня со ссылкой на разведданные заявил, что в течение ближайших часов в аэропорту Кабула может произойти террористическая атака. По данным британской стороны, ее могут провести боевики ИГ* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

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Теги: обстрел, кабул, аэропорт, эвакуация, ввс



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