Электростанция "Приобская" "Юганскнефтегаза" выработала рекордные 25 млрд кВтч энергии

На объекте российского масштаба - электростанции собственных нужд (ЭСН) "Приобская" ООО "РН-Юганскнефтегаз" - зафиксирован новый рекордный показатель: выработка электрической энергии составила 25 млрд. кВтч.

ЭСН "Приобская" является самой крупной в России электростанцией, работающей на попутном нефтяном газе. Она возведена в рамках государственной программы по утилизации попутного нефтяного газа и предназначена для покрытия энергетических нужд инфраструктуры Приобского месторождения ООО "РН-Юганскнефтегаз".

История создания ЭСН берет свое начало в 2007 году. Тогда, в период своего активного развития, Приобское считалось наиболее сложным с точки зрения нагрузок и энергодефицита месторождением. В этих условиях руководство ООО "РН-Юганскнефтегаз" приняло решение о строительстве собственной электростанции.

В то время энергетика Западной Сибири была в сложных условиях, не хватало свободных мощностей на период активного развития Приобского нефтепромысла. Кроме того, перед специалистами Общества стояли задачи по увеличению объемов утилизации ПНГ. Рассматривая все возможные варианты для решения производственных задач, определили, что строительство здесь электростанции позволит как утилизировать газ, так и вырабатывать генерирующие мощности для перспективных нагрузок Приобского месторождения.

Проект сооружения ЭСН был грандиозным и уникальным. Например, в части логистики: энергоблоки, изготовленные в Швеции, доставлялись Северным морским путем с заходом в Обскую губу и далее по реке до Приобки. Масштабное строительство шло рекордными сроками, и ввод в эксплуатацию первой очереди состоялся в 2010 году. Участие в этом поистине историческом событии принял действующий на тот момент президент нашей страны Дмитрий Медведев.

Полностью же электростанция сдана и введена в эксплуатацию в ноябре 2012-го. Обслуживанием этого уникального объекта занимается управление генерации "РН-Юганскнефтегаза".

По словам начальника ЭСН "Приобская" Евгения Волкова, после завершения всех этапов строительства проектная установленная мощность составила 315 МВт. В настоящее время ЭСН занимает территорию площадью 8,71 гектара. Главный корпус включает в себя машинный зал, помещения электротехнических устройств, котельное отделение и отделение химводоочистки. Масштабы главного корпуса поражают: его длина - 156 метров, высота машинного зала - 23 метра.

В состав основного оборудования входят семь энергоблоков с газотурбинными установками типа SGT-800, которые отличаются надежностью, высоким электрическим коэффициентом полезного действия и низким уровнем вредных выбросов. Все это достигается за счет применения новейших технологий в области турбостроения.

За работой оборудования специалисты наблюдают с главного и центрального щитов управления. Сырьем, являющимся топливом для газотурбинных установок и водогрейных котлов ЭСН, служит осушенный попутный нефтяной газ. Он подается на ЭСН с установки подготовки газа по трубопроводу.

Внедряются в производство разработки молодых специалистов предприятия, способные повысить энергоэффективность и надежность работы основного и вспомогательного оборудования станции .

"Проект был реализован эффективно, обеспечил необходимый практический результат. С одной стороны, газ, получаемый при добыче нефти, мы применяем для выработки электроэнергии. С другой - избегаем негативного воздействия на окружающую среду, утилизируя попутный нефтяной газ, - подчеркивает Виталий Бурчевский, начальник управления генерации ООО "РН-Юганскнефтегаз". - Наша станция работает с очень высоким коэффициентом использования установленной мощности. При этом себестоимость вырабатываемой электроэнергии в два раза ниже рыночной. А для эффективности производственного цикла станции проведена модернизация газотурбинных установок, которая позволила поднять установленную мощность до уровня 329 МВт и увеличить межремонтный период с 20 до 30 тысяч часов наработки".

Эксплуатация такого объекта - сложный процесс. Здесь соединяются многие сложные производственные факторы: высокое напряжение электрического тока, давление газа, вращающиеся механизмы, подъемные сооружения и большая высота конструкций. Со всем этим справляется высококвалифицированный персонал управления генерации ООО "РН-Юганскнефтегаз".

Коллектив станции, как большая семья, дружно и профессионально выполняет свою работу по безопасной и безаварийной выработке электроэнергии. Кроме того, за период функционирования электростанции ее работников неоднократно поощряли наградами в рейтинге цехов, в производственных смотрах-конкурсах, спортивных и других мероприятиях. Общая численность персонала ЭСН - 166 человек. В каждой смене 17 оперативных сотрудников, обеспечивающих круглосуточный режим работы сложного, но такого важного оборудования.