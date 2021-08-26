26 Августа 2021
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Экономика В России
инвалид, ветхое жилье, жкх, пенсионеры (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Пенсионеры начнут получать разовую выплату 10 тыс. рублей со следующей недели

Российские пенсионеры, имеющие банковскую карту, на которую им приходит пенсия (30,7 млн человек), начнут получать разовую выплату в размере 10 тыс. руб. на следующей неделе, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на круглом столе "Единой России".

Те пенсионеры, которым деньги доставляют наличными "Почтой России" (12,7 млн человек), будут получать выплату вместе с ближайшей пенсией – после 3 сентября.

Всего разовую выплату получат 43 млн человек, это пенсионеры по старости (получают страховые пенсии), социальные пенсионеры, инвалиды и другие группы граждан.

Котяков добавил, что пенсионерам не надо будет предоставлять никаких документов – средства будут перечислены в формате социального казначейства. Сейчас дорабатывается программное обеспечение для таких выплат.

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Теги: выплаты, пенсионеры, антон котяков



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