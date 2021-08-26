Из Афганистана эвакуировали 360 россиян

Из Кабула эвакуированы 360 граждан России, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов телеканалу "Россия 24".

По его данным, еще около 100 россиян остаются в Афганистане, о желании выехать они пока не сообщали.

Кроме того, российские дипломаты работают над вывозом афганских студентов в Россию. Жирнов добавил, что в текущем году в вузы РФ их зачислено порядка 400 человек.

Ранее все четыре самолета Минобороны России - три Ил-76 и Ил-62 - с эвакуированными из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. 24 августа самолеты вылетели из Кабула. По пути в Россию они совершили посадку на аэродромах Киргизии и Таджикистана, доставив туда граждан этих республик.

Как сообщалось, Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины.