26 Августа 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
администрация янао салехард (2012) | Фото: Накануне.RU

На Ямале по обвинению в получении взятки арестован экс-глава дептранса

На Ямале экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Максиму Першикову вменили получение крупной взятки, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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По версии следствия, в 2019 г. директор департамента и два руководителя коммерческой организации, с которыми обвиняемого связывали доверительные отношения, договорились, что руководитель получит 3 млн руб. за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на ремонт и содержание дорог, и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем.

Следствие полагает, что деньги получил также начальник Надымского филиала ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа". Руководители коммерческой организации передали ему взятку в 1,3 млн руб. Начальник филиала дирекции, получая взятки, оказывал общее покровительство взяткодателям, лояльно относился при исполнении организацией госконтрактов. Главы коммерческих компаний попали под "уголовку" по статье "Дача взятки в особо крупном размере". По решению суда экс-директор департамента арестован.

Напомним, Першиков потерял пост в сентябре 2020 г.

"К сожалению, я пришёл к выводу, что у нашего заказчика есть определённая лояльность к нашим подрядчикам, отсутствие необходимого контроля. Я это констатировал. В результате спокойно принятого по итогам поездки решения руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков будет отправлен в отставку. Будет новое руководство в отрасли. Будем предъявлять более жёсткие требования в отношениях", - сказал тогда по итогам поездки по округу губернатор Дмитрий Артюхов.

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Теги: департамент транспорта и дорожного хозяйства, Максим Першиков



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