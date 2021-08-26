Проститься с убитой восьмилетней девочкой тюменцы смогут в эту субботу

Похороны убитой восьмилетней тюменки Насти М. состоятся в эту субботу. Об этом Накануне.RU сообщили в "Ритуальной похоронной компании".

С девочкой простятся 28 августа, с 12.00 до 13.00 в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских, 14, во втором зале. Напомним, организацию похорон взял на себя местный индивидуальный предприниматель Алексей Афанасьев.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года. Причастность к исчезновениям других детей обвиняемый отрицает. В адрес его жены, сестры и дочери поступают угрозы.