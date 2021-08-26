26 Августа 2021
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Политика В России
Верховный Суд РФ (2016) | Фото: mgi.mos.ru

ЦИК попросит Верховный суд отозвать регистрацию семи кандидатов в депутаты Госдумы

Центризбирком подаст административные иски в Верховный суд РФ с требованием отмены регистрации депутатов в Госдумы.

Речь идет о шести кандидатах от "Партии роста" Бориса Титова и одном кандидате от РПСС Максима Шевченко.

"Решение связано с полученной из Центрального банка России информацией о наличии у кандидатов иностранных финансовых инструментов", - отметили в ЦИКе.

Ранее ВС и его апелляционная коллегия отказались отменить решение о снятии с выборов кандидата от КПРФ Павла Груддинина с тем же основанием – иностранные активы. Правда, у Грудинина их обнаружила Генпрокуратура.

По действующему законодательству кандидаты в депутаты Госдумы не должны иметь иностранных счетов, активов и не должны получать финансирование от иностранцев.

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Теги: цик, верховный суд, иностранные счета, цб



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