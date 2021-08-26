26 Августа 2021
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Происшествия Тюменская область
поджег (2016) | Фото:Накануне.RU

Жителю Тюменской области вменили убийство супругов и попытку скрыть преступление через поджог дома

В Тюменской области будут судить 58-летнего предполагаемого убийцу семейной пары и поджигателя, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 декабря 2020 г. супруги поссорились с злоумышленником, из-за чего были им избиты. Решив, что пострадавшие погибли, обидчик накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджёг. Убедившись, что дом и хозяйственные постройки загорелись, и развитию пожара ничего не мешает, предполагаемый поджигатель скрылся. Вскоре его "взяли" и арестовали.

Дело ушло в суд.

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Теги: ссора, поджог



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