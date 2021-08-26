Twitter, Facebook и WhatsApp оштрафовали на 36 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал американские компании Twitter, Facebook и WhatsApp за отказ от локализации персональных данных российских пользователей на территории России, как того требует закон. Мессенджер WhatsApp, который не раз подозревали в сотрудничестве с американскими спецслужбами, оштрафован впервые.
Общая сумма штрафов трем компаниям составила 36 млн руб.: 17 млн руб. Twitter, 15 млн руб. – Facebook, 4 млн руб. – WhatsApp.
Все оштрафованы по ч.8-9 ст.13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.