26 Августа 2021
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Общество Москва
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Twitter, Facebook и WhatsApp оштрафовали на 36 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американские компании Twitter, Facebook и WhatsApp за отказ от локализации персональных данных российских пользователей на территории России, как того требует закон. Мессенджер WhatsApp, который не раз подозревали в сотрудничестве с американскими спецслужбами, оштрафован впервые.

Общая сумма штрафов трем компаниям составила 36 млн руб.: 17 млн руб. Twitter, 15 млн руб. – Facebook, 4 млн руб. – WhatsApp.

Все оштрафованы по ч.8-9 ст.13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

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Теги: Twitter, Facebook, WhatsApp, штраф, локализация данных



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