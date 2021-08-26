Twitter, Facebook и WhatsApp оштрафовали на 36 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американские компании Twitter, Facebook и WhatsApp за отказ от локализации персональных данных российских пользователей на территории России, как того требует закон. Мессенджер WhatsApp, который не раз подозревали в сотрудничестве с американскими спецслужбами, оштрафован впервые.