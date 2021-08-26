Бюджет Челябинской области стал бездефицитным

26 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Бюджет Челябинской области стал бездефицитным

Бюджет Челябинской области пополнился на 25,3 млрд рублей за счет собственных доходов. Большая часть из них направлена на погашение дефицита, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минфина.

Возможность увеличить доходную часть областного бюджета появилась в связи с уточнением прогноза по налоговым и неналоговым поступлениям

"Динамика налоговых поступлений такова, что уже сейчас, в августе, есть возможность ликвидировать бюджетный дефицит и, соответственно, не планировать заимствований на эти цели", – рассказал министр финансов области Андрей Пшеницын.

Добавим, что дефицит бюджета Челябинской области составлял 22,5 млрд рублей.

Решение направить средства на погашение дефицита принял губернатор Алексей Текслер. Это позволит области в ближайшее время привлечь значительные льготные государственные ресурсы для инфраструктурного развития.

2,8 млрд рублей будет направлено на решение первоочередных задач в муниципалитетах, на финансовую поддержку родителей детей-инвалидов, сирот, многодетных семей.

Также в бюджет региона внесены дополнительные федеральные трансферты на сумму 4,5 млрд рублей. Средства пойдут на ежемесячные выплаты для семей с детьми от трех до семи лет, на капитальный ремонт и реконструкцию дорог в области.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: дефицит, бюджет, ЗСО,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети