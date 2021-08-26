Бюджет Челябинской области стал бездефицитным

Бюджет Челябинской области пополнился на 25,3 млрд рублей за счет собственных доходов. Большая часть из них направлена на погашение дефицита, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минфина.

Возможность увеличить доходную часть областного бюджета появилась в связи с уточнением прогноза по налоговым и неналоговым поступлениям

"Динамика налоговых поступлений такова, что уже сейчас, в августе, есть возможность ликвидировать бюджетный дефицит и, соответственно, не планировать заимствований на эти цели", – рассказал министр финансов области Андрей Пшеницын.

Добавим, что дефицит бюджета Челябинской области составлял 22,5 млрд рублей.

Решение направить средства на погашение дефицита принял губернатор Алексей Текслер. Это позволит области в ближайшее время привлечь значительные льготные государственные ресурсы для инфраструктурного развития.

2,8 млрд рублей будет направлено на решение первоочередных задач в муниципалитетах, на финансовую поддержку родителей детей-инвалидов, сирот, многодетных семей.

Также в бюджет региона внесены дополнительные федеральные трансферты на сумму 4,5 млрд рублей. Средства пойдут на ежемесячные выплаты для семей с детьми от трех до семи лет, на капитальный ремонт и реконструкцию дорог в области.