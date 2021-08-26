Кашпировскому не удалось выиграть тяжбу с "Вечерним Ургантом" из-за кота-"экстрасенса"

82-летнему Анатолию Кашпировскому не удалось выиграть тяжбу, которую он ведет с программой "Вечерний Ургант" с 2017 года, передает Mash.

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Заявление было подано Кашпировским еще 21 декабря 2017 года. Знаменитый гипнотизер требовал защитить его честь и достоинство, компенсацию вреда он оценил в 500 тыс. руб.

Поводом для иска послужила шутка в программе "Вечерний Ургант", в которой был показан коллаж: коту-"экстрасенсу" "приделали" голову Кашпировского.

Позже ведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев извинились перед Анатолием Кашпировским. "Мы хотели бы извиниться перед Анатолием Михайловичем за невнимательность и непрофессионализм! По ошибке мы использовали не ту фотографию и сделали неправильный коллаж. На самом деле мы хотели разместить другой снимок", - говорит Ургант уже в новом выпуске передачи. И далее показали фото Кашпировского, которому приделали морду кота.