Главврач Коммунарки на следующей неделе приедет в Югру с двухдневным визитом

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко посетит с рабочим визитом Югру. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Программа визита рассчитана на два дня. В нее включена встреча с губернатором Натальей Комаровой. Темой обсуждения станут развитие системы здравоохранения в Югре, опыт региона по борьбе с коронавирусной инфекцией, меры поддержки врачей и медицинских работников.

30 августа Проценко в Ханты-Мансийске встретится со студентами академии. Кроме того, запланированы встречи с врачами и посещение больниц Ханты-Мансийска, Сургута и Сургутского района. В частности, он посетит два "ковидных" госпиталя и окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии".

"Денису Проценко представят опыт реализации уникального проекта по обеспечению доступности услуг здравоохранения - плавполиклинику "Николай Пирогов", которая в течение летнего периода курсирует по удаленным и труднодоступным местностям автономного округа, предоставляя медицинские услуги жителям", - говорится в сообщении.