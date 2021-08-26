Нефтяное пятно обнаружено у причалов "ТемрюкМорТранса" в Азовском море

В Азовском море обнаружено масляное пятно площадью около 100 квадратных метров.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, загрязнение зафиксировано между двумя причалами морского терминала ООО "ТемрюкМорТранс". На место направлено судно морской спасательной службы.

Напомним, 7 августа произошел выброс нефтепродуктов в Черное море при погрузке греческого судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума. ЧП произошло в шести километрах от берега. Площадь разлива нефтепродуктов у Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз масштабнее, чем сообщалось.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору организовать проверки деятельности операторов терминалов морских портов после разлива нефти под Новороссийском.