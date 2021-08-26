26 Августа 2021
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Ремонт дороги, Ленина, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске на одной из улиц пешеходную зону сделают безопаснее

В Нижневартовске на улице Кузоваткина (в створе улиц Ленина и Омской) идёт смещение тротуара. Данную работу выполняют сотрудники городского МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству", сообщили Накануне.RU в мэрии

Система ЦУР "Инцидент менеджмент" неоднократно фиксировала в социальных сетях сообщения вартовчан, указывающих на то, что тротуар близко расположен к проезжей части. Специалисты департамента ЖКХ администрации города провели выездное обследование территории и приняли решение перенести пешеходную зону.

"Пешеходная часть будет перенесена на три метра от дороги для обеспечения безопасности граждан", - отметил заместитель директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Лях.

Также запланированы работы по установке пешеходного ограждения в границах перекрестка улиц Кузоваткина – Ленина протяженностью 50 м. Срок выполнения работ – 31 августа.

Напомним, в этом году в Нижневартовске будет отремонтировано 4,62 км городских автодорог. В рамках нацпроекта ремонт идёт на участках улиц Ленина (от Индустриальной до Кузоваткина), Интернациональной (от Зимней до Индустриальной), Ханты-Мансийской (от Интернациональной до Омской). Ремонтные работы на каждом участке выполняют местные компании. Подрядчики были определены по результатам соответствующих аукционов. После окончания всех мероприятий и нанесения дорожной разметки участки будут находиться на гарантии подрядных организаций. В случае, если в течение четырёх лет будут выявлены недостатки, то подрядчик будет обязан их устранить за свой счёт. Приёмка выполненных работ проводится максимально открыто – с привлечением представителей думы города, общественных организаций и администрации муниципалитета.

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Теги: Кузоваткина, пешеходная зона



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