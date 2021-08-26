В Екатеринбурге водитель с 42-летним стажем сбил ребенка из-за сломавшегося светофора

В Екатеринбурге в ДТП серьезно пострадал ребенок. Причиной инцидента стал внезапно сломавшийся светофор.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня утром возле дома №2 на улице Советской: водитель микроавтобуса Ford Transit сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 11-летний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №9.

В ГИБДД установили, что за рулем микроавтобуса находился 61-летний житель Екатеринбурга со стажем вождения в 42 года. Оказалось, что к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения за все это время мужчина привлекался всего один раз.

По словам самого водителя, на перекрестке улиц Блюхера - Студенческая не работал светофор, а когда он проезжал данный участок, неожиданно для него на пешеходный переход вышла девочка. Мужчина немедленно нажал на педаль тормоза, но столкновения со школьницей избежать не удалось.

Полицейские установили, что в момент инцидента произошел сбой режима светофора из-за замыкания кабеля. Точные причины случившегося будут установлены в ходе дознания.