Иностранным IT-гигантам хотят предложить экономическое "приземление" в России

Россия может создать приятный климат для IT-сектора, в том числе иностранного. Это может привести к экономическому "приземлению" иностранных интернет-гигантов в отечественной юрисдикции.

По мнению экспертов, приглашенных Общественной палатой для обсуждения так называемого "закона о приземлении", иностранные компании могут найти российские условия вполне благоприятными для ведения дел. По крайней мере, речь может идти о локализации по аналогии с производством, например, автомобилей.

"Нужно экономическое приземление иностранных компаний в России. У нас есть государственная система поддержки IT-сектора, иностранные компании могли бы выбирать нашу юрисдикцию для ведения бизнеса. У нас уже есть опыт локализации сборки автомобилей, бытовой техники и т.д., IT-компании тоже могли бы локализоваться", - полагает замдиректора Института развития интернета Борис Едидин.

Правда, пока иностранные компании с завидной регулярностью как раз уходят от локализации в России, даже если того требует закон. Буквально сегодня Facebook и WhatsApp получили штрафы на несколько миллионов рублей от столичных судов за отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей.

Едидин также намекнул, что иностранные компании должны нести расходы не меньше, чем российские, от применения нового закона об обязательном подсчете аудитории.

С тем, что законодательство может обрасти новыми положениями для иностранных компаний, согласен глава комитета Госдумы по информполитике Алексендр Хинштейн: "Закон о приземлении не исчерпывающий, точку ставить рано. Будут возникать новые предложения и инициативы, которые мы будем обсуждать. Наш закон не носит жесткого характера, он не направлен на цензирурование, наоборот, он направлен на защиту свободы слова".