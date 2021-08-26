Иностранным IT-гигантам хотят предложить экономическое "приземление" в России

26 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Коллаж, блокировка соцсетей (2020) | Фото: Накануне.RU

Иностранным IT-гигантам хотят предложить экономическое "приземление" в России

Россия может создать приятный климат для IT-сектора, в том числе иностранного. Это может привести к экономическому "приземлению" иностранных интернет-гигантов в отечественной юрисдикции.

По мнению экспертов, приглашенных Общественной палатой для обсуждения так называемого "закона о приземлении", иностранные компании могут найти российские условия вполне благоприятными для ведения дел. По крайней мере, речь может идти о локализации по аналогии с производством, например, автомобилей.

"Нужно экономическое приземление иностранных компаний в России. У нас есть государственная система поддержки IT-сектора, иностранные компании могли бы выбирать нашу юрисдикцию для ведения бизнеса. У нас уже есть опыт локализации сборки автомобилей, бытовой техники и т.д., IT-компании тоже могли бы локализоваться", - полагает замдиректора Института развития интернета Борис Едидин.

Правда, пока иностранные компании с завидной регулярностью как раз уходят от локализации в России, даже если того требует закон. Буквально сегодня Facebook и WhatsApp получили штрафы на несколько миллионов рублей от столичных судов за отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей.

Едидин также намекнул, что иностранные компании должны нести расходы не меньше, чем российские, от применения нового закона об обязательном подсчете аудитории.

С тем, что законодательство может обрасти новыми положениями для иностранных компаний, согласен глава комитета Госдумы по информполитике Алексендр Хинштейн: "Закон о приземлении не исчерпывающий, точку ставить рано. Будут возникать новые предложения и инициативы, которые мы будем обсуждать. Наш закон не носит жесткого характера, он не направлен на цензирурование, наоборот, он направлен на защиту свободы слова".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: закон о приземлении, александр хинштейн, it-Гиганты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети