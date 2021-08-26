Активисты объявили сбор средств для дальнейшего суда с корпорацией "Маяк" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге объявили сбор средств в поддержку местных жителей - участника организации "Уральский хронотоп" Александра Зыкова и жительницы дома №78А на Красноармейской (соседний со снесенным ПРОМЭКТом) Елены Литвиновой. Собранные 77 тыс. руб. пойдут на судебную экспертизу, которая может доказать, что посты в Facebook, оставленные противниками действий корпорации "Маяк", не порочат честь и достоинство компании и ее главы Владимира Конькова.

"Когда в адрес основателя корпорации, заслуженного строителя РФ, Владимира Конькова прозвучали уже прямые оскорбления, были поданы иски о защите чести и достоинства. Мы сделали психолого-лингвистическую экспертизу, где подобных эпизодов эксперты насчитали более 30. Зыков и Литвинова не согласились с выводами экспертов и попросили у суда сделать судебную экспертизу. Она была назначена, и судья озвучил сумму - 42 тыс. рублей. Собирают уже 77, причем адвокат у ответчиков бесплатный, как утверждает Иванова. Вот и вся подоплека "мученичества", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе корпорации "Маяк".

При этом сама Литвинова заявила, что 42 тыс. руб. это сумма экспертизы только в отношении ее публикаций, в то время как у Владимира Зыкова, согласно ходатайству, сумма приравнивается к 35 тыс. руб.

"Были взяты мои посты, которые писались, когда с утра до вечера дом сотрясался от проводимого сноса. У меня постоянно качалась люстра. То, что я делала, это называется "обратная связь". Это маленькая толика тех эмоций, которые вызывают во мне действия "Маяка" и господина Конькова", - рассказала Литвинова.

В свою очередь Зыков рассказал Накануне.RU, что еще вчера собранная сумма приравнивалась к 18 тыс. руб., но уже сегодня родные, близкие и просто неравнодушные граждане смогли собрать около 60 тыс. руб.

Оба дела рассматривает Арбитражный суд Свердловской области, следующее заседание запланировано на 10 октября. Ходатайство о проведении экспертизы уже подано. В случае, если "Маяк" докажет вину Литвиновой и Зыкова, последним придется публиковать опровержение в "Уралинформбюро" за собственный счет, а также оплатить судебные издержки.

"Мои комментарии носят чисто эмоциональный характер – это реакция на его действия, - рассказывает Литвинова. – Но я неоднократно слышала вчера во дворе (при личной встречи с главой корпорации) различные обвинения в мою сторону от Конькова . При этом я не причастна ни к одному из действий, которые могли бы вызвать эти обвинения".

По ее словам, помимо уже собранных 60 тыс., ей сегодня на карту также пришло порядка 8 тыс. руб., благодаря чему, по ее мнению, к понедельнику им уже удастся собрать необходимую сумму. "Екатеринбуржцы молодцы и большое им всем спасибо", - добавила Литвинова.

Напомним, что здание ПРОМЭКТа, расположенное на Декабристов, 20, являлось собственностью корпорации "Маяк" и так и не было признано объектом культурного наследия. Однако активисты "Уральского хронотопа" не были согласны с действиями компании, которая накануне новогодних праздников начала снос здания. В свою очередь жители дома на Красноармейской, по соседству с которыми и проходил снос, неоднократно жаловались на шум и трещины в квартирах, на доме и в асфальте на придомовой территории, которые, по их словам, образовались после начала сноса здания. Вчера по инициативе члена ОП на место стройки пригласили представителей прокуратуры, МЧС и самой корпорации. Подробности – в материале Накануне.RU.