Активисты объявили сбор средств для дальнейшего суда с корпорацией "Маяк" в Екатеринбурге

26 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Строительная площадка &quot;Маяка&quot; возле дома по ул. Красноармейская,78а (2021) | Фото: Накануне.RU

Активисты объявили сбор средств для дальнейшего суда с корпорацией "Маяк" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге объявили сбор средств в поддержку местных жителей - участника организации "Уральский хронотоп" Александра Зыкова и жительницы дома №78А на Красноармейской (соседний со снесенным ПРОМЭКТом) Елены Литвиновой. Собранные 77 тыс. руб. пойдут на судебную экспертизу, которая может доказать, что посты в Facebook, оставленные противниками действий корпорации "Маяк", не порочат честь и достоинство компании и ее главы Владимира Конькова.

"Когда в адрес основателя корпорации, заслуженного строителя РФ, Владимира Конькова прозвучали уже прямые оскорбления, были поданы иски о защите чести и достоинства. Мы сделали психолого-лингвистическую экспертизу, где подобных эпизодов эксперты насчитали более 30. Зыков и Литвинова не согласились с выводами экспертов и попросили у суда сделать судебную экспертизу. Она была назначена, и судья озвучил сумму - 42 тыс. рублей. Собирают уже 77, причем адвокат у ответчиков бесплатный, как утверждает Иванова. Вот и вся подоплека "мученичества", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе корпорации "Маяк".

При этом сама Литвинова заявила, что 42 тыс. руб. это сумма экспертизы только в отношении ее публикаций, в то время как у Владимира Зыкова, согласно ходатайству, сумма приравнивается к 35 тыс. руб.

"Были взяты мои посты, которые писались, когда с утра до вечера дом сотрясался от проводимого сноса. У меня постоянно качалась люстра. То, что я делала, это называется "обратная связь". Это маленькая толика тех эмоций, которые вызывают во мне действия "Маяка" и господина Конькова", - рассказала Литвинова.

В свою очередь Зыков рассказал Накануне.RU, что еще вчера собранная сумма приравнивалась к 18 тыс. руб., но уже сегодня родные, близкие и просто неравнодушные граждане смогли собрать около 60 тыс. руб.

Оба дела рассматривает Арбитражный суд Свердловской области, следующее заседание запланировано на 10 октября. Ходатайство о проведении экспертизы уже подано. В случае, если "Маяк" докажет вину Литвиновой и Зыкова, последним придется публиковать опровержение в "Уралинформбюро" за собственный счет, а также оплатить судебные издержки.

"Мои комментарии носят чисто эмоциональный характер – это реакция на его действия, - рассказывает Литвинова. – Но я неоднократно слышала вчера во дворе (при личной встречи с главой корпорации) различные обвинения в мою сторону от Конькова . При этом я не причастна ни к одному из действий, которые могли бы вызвать эти обвинения".

По ее словам, помимо уже собранных 60 тыс., ей сегодня на карту также пришло порядка 8 тыс. руб., благодаря чему, по ее мнению, к понедельнику им уже удастся собрать необходимую сумму. "Екатеринбуржцы молодцы и большое им всем спасибо", - добавила Литвинова.

Напомним, что здание ПРОМЭКТа, расположенное на Декабристов, 20, являлось собственностью корпорации "Маяк" и так и не было признано объектом культурного наследия. Однако активисты "Уральского хронотопа" не были согласны с действиями компании, которая накануне новогодних праздников начала снос здания. В свою очередь жители дома на Красноармейской, по соседству с которыми и проходил снос, неоднократно жаловались на шум и трещины в квартирах, на доме и в асфальте на придомовой территории, которые, по их словам, образовались после начала сноса здания. Вчера по инициативе члена ОП на место стройки пригласили представителей прокуратуры, МЧС и самой корпорации. Подробности – в материале Накануне.RU.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Маяк, суд, Зыков, Литвинова, сбор средств



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети