Московских учителей заставят собирать данные о вакцинации учеников

В электронный дневник/журнал школьника (ЭЖД), работающего на единой цифровой платформе Московской электронной школы (МЭШ), внесена новая строка - "согласие на вакцинацию". Для учителей уже проведен мастер-класс по новому функционалу. До 30 сентября всем школам предписано собрать у родителей подписанные согласия на обработку данных в электронном виде. Об этом сообщает общественная организация "Родительское движение. Калужская область" с приложением сканов.

В организации уверены, что вскоре такая функция появится и в других регионах. То есть учителей фактически заставят собирать данные о вакцинации учеников. И призывают родителей требовать пользовательское соглашение ЭЖД и внимательно его читать перед подписанием. В частности, потому, что там должен быть пункт о возможности в любой момент отозвать согласие.

Общественная организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" отмечает, что сведения о вакцинации ребенка, как и любая другая информация о его здоровье, является врачебной тайной, а учителя или администрация школы не имеют права ее требовать от родителей. При этом родители имеют право также отказаться от обработки персональных данных, и тогда школа не имеет права заносить какие-либо данные о вакцинации в электронный реестр МЭШ. В случае нарушения этих правил родители могут подать заявление в прокуратуру.

Вакцинация детей от ковида начнется после 20 сентября. Притом что дети почти не болеют серьезно ковидом, а испытания начаты совсем недавно и проводятся лишь на нескольких сотнях участников в сжатые сроки.