26 Августа 2021
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Общество За рубежом
Хамид Карзай (2013) | Фото:polblog.ru

СМИ: Талибы посадили Карзая под домашний арест в Кабуле

Телеканал CNN сообщил, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле.

По словам источника, 23 августа "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) лишил оружия охрану экс-президента Карзая, а также конфисковал его автомобили. Через два дня талибы провели обыск в доме Абдуллы и лишили его охраны и автомобилей.

Между тем, афганские СМИ передавали, что Карзай и Абдулла войдут в состав совета для управления Афганистаном, который собирается сформировать "Талибан".

Как сообщалось, в состав совета войдут 12 человек. "Талибан" не намерен создавать в стране пост президента или какого-либо другого единоличного лидера.

Самыми влиятельными людьми в совете будут лидер политического крыла талибов Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии радикального движения Моулави Якуб, являющийся сыном его основателя муллы Омара, и полевой командир, главарь диверсионной группировки "Сеть Хаккани" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани.

Кроме того, "Талибан" хотел бы ввести в состав совета Ахмада Масуда - сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, который боролся против талибов.

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Теги: афганистан, талибы, хамид карзай



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