В Перми парню вменили убийство подружки, тело нашли расчленённым

25-летнему жителю Прикамья вменили убийство подруги, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

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По версии следствия, вечером 25 августа в квартире одного из домов в Кировском районе Перми нашли тело 21-летней девушки с различными травмами. За несколько дней до этого её начали искать правоохранительные органы и волонтёры.

Вскоре следователи установили, что к смерти пострадавшей может быть причастен её 25-летний знакомый, которого вскоре "взяли" у родственников в одном из населенных пунктов Нытвенского района. Он признался в преступлении. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Местные СМИ сообщают о том, что тело погибшей якобы найдено в холодильнике, оно было расчленено.