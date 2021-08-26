В Челябинской области смертность от коронавируса начнется снижается через 3-4 недели

Снижение смертности от коронавируса в Челябинской области начнется через 3-4 недели. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Замгубернатора рассказала, что изменились подходы к регистрации причин смерти среди больных COVID-19. По новым рекомендациям, только серьезная травма можно регистрировать как причину смерти больного с COVID-19 от иных заболеваний.

"Смертность будет еще расти, это последствия роста заболеваемости, который мы фиксировали 2-3 недели назад. Это естественный процесс. Сначала идет рост заболеваемости, а потом рост смертности. Мы по уровню заболеваемости не растем, но и не снижаемся существенно. Соответственно, уровень смертности будет сохраняться в тех же цифрах, которые мы сейчас видим. Через три-четыре недели мы будем фиксировать снижение смертности" – подчеркнула она.

Добавим, что за последние сутки от коронавируса скончались 23 человека.