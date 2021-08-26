В Беслане нашли деньги на создание музея патриотизма, но на лечение, дороги и социалку – просят у Москвы

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло считает, что главным вопросом социально-экономического развития Беслана является создание музея патриотического воспитания и профилактики терроризма.

На встрече с президентом России Меняйло сообщил, что программа социально-экономического развития этого осетинского города включает 64 мероприятия, выполнены уже четыре.

"Мы начали реализацию с самого основного – это создание музея патриотического воспитания и профилактики терроризма. В этом году деньги изыскали, председателем правительства дано поручение, и дополнительное финансирование есть. В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с "Матерями Беслана", - сообщил Меняйло.

На еще 40 мероприятий программы у региона денег нет. В их числе "дорожно-транспортная сеть самого Беслана, дальше социальные вещи и плюс реабилитация пострадавших, это в том числе и обучение, лечение и так далее". Всего региону не хватает 800 млн руб. до конца 2025 года.

"Первый объект – это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если Вы такое поручение дадите – в первоочередном порядке и полном объёме обеспечить финансирование", - заявил врио главы республики.

Путин с такой очередностью согласился: "Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет".

Трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года.