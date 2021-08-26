Япония приостановила вакцинацию Moderna из-за наличия посторонних веществ

Власти Японии приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом американской компании Moderna из-за обнаруженных в нескольких дозах примесей.

Испанская фармкомпания Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI), которая производит вакцину, отметила, что, по-видимому, примеси присутствуют только в некоторых партиях вакцин, предназначенных для Японии. Ведется расследование.

"Лишние" частицы были найдены в 39 ампулах, препараты находились в центрах вакцинации в пяти японских префектурах, включая Токио, передает ТАСС.

Минздрав страны объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna.

NHK со ссылкой на источник сообщает, что неизвестные примеси в вакцинах могут быть частицами металла.

В июне Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) выпустило предупреждение о новых побочных эффектах вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech. Препараты предполагают повышенный риска миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце).

Ранее в США подтвердили, что вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna после второй дозы приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний. До этого министерство здравоохранения Израиля сообщало о побочных эффектах у молодых людей.