В Прикамье осужден мужчина, спонсировавший ИГИЛ*

Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Чайковского Антону Голду. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, мужчину осудили за совершение трех преступлений по статье финансирование терроризма.

В ведомстве сообщают, что отбывая наказание в колонии, Голд принял радикальную форму ислама, а затем вступил в электронную переписку с вербовщиком террористической организации "Исламское государство" (является запрещенной в РФ), который находится в международном розыске. По его просьбе, осужденный создал telegram-каналы, на которых собирал деньги для террористов.

Он лично переводил деньги и призывал осужденных оказывать материальную помощь вдовам боевиков.

Антон Голд был задержан сотрудниками ФСБ в январе прошлого года. У него изъяли средства связи, носители информации и оборудование для обеспечения криптовалютных операций, а также экстремистскую литературу.

Суд назначил осужденному девять лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 100 тыс. руб.