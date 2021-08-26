Для охраны порядка в День Знаний в Свердловской области выйдут более 4 тысяч силовиков

В ГУ МВД по Свердловской области состоялось заседание оперативного штаба по вопросам готовности гарнизона полиции к охране общественного порядка и обеспечению безопасности во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Знаний.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, совещание в режиме ВКС провел временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Сергей Ремезков. В его работе приняли участие представитель министерства образования Дмитрий Шиловских, заместитель руководителя Росгвардии Игорь Петунин, первые лица структурных подразделений ГУ МВД области и территориальных ОВД. Полковник Ремезков заслушал всех без исключения сотрудников, от работы подразделений которых зависит безопасность детей. Обсуждению подверглись даже детали подготовки к празднику: так, уже сейчас в разных муниципальных образованиях полиция выявила определенные недостатки. По каждому из них направлены представления в соответствующие органы для незамедлительного устранения.

В ходе встречи было отмечено, что 1 сентября откроются двери 2390 учебных заведений, в том числе 1050 школ. Планируется, что из-за сложной эпидемиологической обстановки большинство праздничных линеек пройдут на свежем воздухе и только в 10 образовательных учреждениях - в классах. Более 993 тысяч учащихся различных образовательных учреждений приступят к занятиям.

В настоящее время в области проводится профилактическая акция "Помоги пойти учиться": органы внутренних дел совместно с иными взаимодействующими службами и ведомствами посетили семьи, состоящие на учетах. В ходе проверок выявлено 10 детей, которые до сих пор не зачислены в первый класс, а в отношении нерадивых родителей составлены административные протоколы.

Нуждающимся полицейские из подразделений по делам несовершеннолетних оказали консультативную помощь по вопросам социальных выплат. В рамках мероприятий до взрослых доводилась информация о необходимости соблюдения детьми "комендантского часа", чтобы они не угодили в какую-либо криминальную историю, а также о предусмотренной законодательством ответственности за его нарушения.

"Учебный год начнется в режиме офлайн, поэтому необходимо обратить особое внимание на профилактическую работу с детьми и взрослыми по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Совместно с педагогическими коллективами провести мероприятия, направленные на адаптацию школьников после летних каникул к движению транспорта в городе", - отметил врио замначальника ГУ МВД области.

Особо тщательной детализации участники конференции уделили работе подразделений ГИБДД в этот период. Сергей Ремезков потребовал максимум внимания и усилий инспекторов ДПС при проведении профилактической акции "Внимание – дети!", которая традиционно проводится в преддверии нового учебного года: в этот период сотрудники Госавтоинспекции осуществляют контроль за состоянием подъездных путей к учебным заведениям, тротуаров, пешеходных переходов и школьных автобусов.

Даже сами водители, которые будут доставлять ребят в школу и обратно, подвергнутся тщательным проверкам, чтобы в эту категорию не попали недисциплинированные люди. Такая требовательность неслучайна: только в текущем году уже зарегистрировано 232 ДТП (+26 %), в которых 17 детей погибли, а еще 249 получили различной степени травмы.

"1 сентября не случайно называют праздником детства. Он дорог всем поколениям, ведь абсолютно каждый когда-то был первоклашкой. Поэтому всегда и предпринимаются силовиками столь жесткие меры, чтобы никто и ничто не омрачил школьникам, родителям и педагогам торжество. Более 4 тысяч сотрудников полиции и наших коллег из Росгвардии будут задействованы в охране общественного порядка в этот день. За всеми учреждениями в качестве ответственных закрепят конкретных офицеров. Заступят на службу полицейские с раннего утра, их рабочий день продлится до полного завершения мероприятий. Каждый дом знаний проверят на предмет антитеррористической и пожарной безопасности.

Прошу земляков с пониманием относиться к работе представителей МВД, мелочей в их деле не бывает. А если кто-то столкнется в этот период с подозрительными транспортными средствами или лицами, просьба, хотя бы конфиденциально, проинформировать органы внутренних дел для принятия мер реагирования по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД области: 8 (343) 358-71-61", - резюмировал Валерий Горелых.